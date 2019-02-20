18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:15

Смольный закупает почти 1,45 млн георгиевских ленточек

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ Петербурга объявил аукцион на закупку около 1,45 млн георгиевских ленточек. Соответствующая закупка опубликована 20 февраля.

Максимальная стоимость контракта – 1,95 млн рублей. Таким образом, цена одной ленточки составляет 1,34 рубля.

Согласно техническому заданию, комитету требуются 1455 упаковок ленточек по 1000 в каждой и 200 в отдельной упаковке. При этом, все ленты должны быть отглажены. Длина каждой – 50 см. Победитель аукциона должен поставить ленточки не позже 20 апреля.

Отметим, в прошлом году ведомство провело аналогичный конкурс. Контракт заключили с ООО СП «Резинотехника» на 1,9 млн рублей. Тогда комитет заказал 1,6 млн георгиевских ленточек по 50 см в длину. До этого, в 2017 году, поставщиком также стала компания СП «Резинотехника». Цена контракта на 1,6 млн ленточек – 1,9 млн рублей.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:00    
Жрать нечего, зато ленточками обвяжемся.
Кому надо сами бы купили. Я уже лет 10 одну и туже ленточку ношу.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:54 Беглов об участии в выборах губернатора: Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?   1

15:44 Студенты просят ректора МГУ выступить в защиту арестованного аспиранта Мифтахова   3

15:16 Вишневский выступил против идеи запретить наблюдателям ездить на выборы в другие регионы   1

14:49 Рогозин усомнился в способности SpaceX создать ракетный двигатель лучше российского

14:46 Экс-полицейский, ушедший в отставку после смерти школьника, стал замглавы Фрунзенского района   1

14:25 Экс-начальника колонии поместили под домашний арест по делу о пытках в ИК-1 Ярославля

14:20 Росгвардия на 395 млн рублей закупит "неуправляемых ракет" и прочего оружия   2

13:47 "Невскую ратушу" эвакуировали из-за угроз взрывов   2

13:39 Организатору убийства Старовойтовой отказали в переводе в колонию-поселение

13:31 Как и год назад, Путин пригрозил США, что в военном плане РФ в "долгу не останется"   7

13:22 Путин выразил надежду на восстановление связей с ЕС: Это отвечает нашим общим интересам

13:16 Путин: Прежде всего - надо развивать генетику и искусственный интеллект   5

13:15 Смольный закупает почти 1,45 млн георгиевских ленточек   1

13:01 УФАС привлекло Резника заявителем по делу о "снежном картеле" почти на 9 млн рублей   3

13:01 Путин: Все наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.