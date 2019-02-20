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13:16

Путин: Прежде всего - надо развивать генетику и искусственный интеллект

Говоря о технологических достижениях России и об основных задачах, которые стоят перед отечественной наукой, глава государства не в первый раз подчеркнул, что считает важным развитие и внеднение в обиход систем искусственного интеллекта: "К 2025 году мы должны быть лидерами в этой сфере".

"Нам необходимы специалисты, способные работать на передовых производствах. Для этого необходимо внедрять обновленные учебные программы на всех уровнях образования", - отметил также президент.

Необходимо, подчеркнул Владимир Путин, форсировать развитие космической отрасли. 

Послание президента представителям Федерального собрания проходит сегодня, 20 февраля, уже в 15-й раз. Гости собрались в большом Гостином дворе в Москве. Всего на мероприятие приглашены больше тысячи человек, аккредитованы более 700 журналистов, в том числе иностранных. В первых рядах сидят видные члены правительства и крупные чиновники: Валентина Матвиенко, Дмитрий Медведев, Вячеслав Володин, Сергей Шойгу, а также врио градоначальника Петербурга Александр Беглов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


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15:57    
Проблема искусственного интеллекта для кремлевской шайки стоит крайне остро.
Та команда умственно отсталых, которую заботливо собрал вокруг себя Путин, способна только пускать слюни на бюджетные деньги.
Без искусственного интеллекта им действительно не обойтись.

15:42    
14.29
Не коси под русского ивана, племянничек Изя. Тебя давно расшифровали, известно о твоём платном служении пархатому паскуднику кролику. Купи на гонорар пивка и успокойся. Ты такой же дед, как я балерина. Надоел со своими высерами.

14:59    
Ему самому уже поздно.

14:29   Дед Иван   РУСЬ
Навёл в стране кризис, нищету, безработицу и "бла, бла, бла..." И все СМИ за ним повторяют! Только от пустословия жизнь простых людей не становится лучше!

13:34    
Я считаю, что надо развивать евгенику.  Тогда и естественный интеллект может появиться.

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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