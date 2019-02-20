Организатору убийства Старовойтовой отказали в переводе в колонию-поселение

Брасовский суд Брянской области отказался перевести организатора убийства депутата Госдумы Галины Старовойтовой Юрия Колчина из колонии строгого режима в колонию-поселение, передает «Интерфакс».

В суде сообщили, что не нашли оснований для изменения вида исправительного учреждения, как просил Колчин в ходатайстве. Это уже третье его прошение: в 2016 году Колчин просил Тосненский суд Ленобласти об условно-досрочном освобождении, в 2018-м обратился с той же просьбой в Брасовский суд. Последний отказал Колчину в УДО, поскольку заключенный имеет множество взысканий, характеризуется руководством колонии отрицательно и не раскаивается в содеянном.

Колчина осудили на 20 лет колонии, признав виновным в организации убийства Старовойтовой. В 2011 году он заявил, что соорганизатором преступления может быть бывший депутат Госдумы от ЛДПР Михаил Глущенко. Последнего спустя несколько лет приговорили к 17 годам лишения свободы, он признал свою вину и дал показания на бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина).