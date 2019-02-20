"Невскую ратушу" эвакуировали из-за угроз взрывов На фоне анонимных угроз о минировании эвакуирован правительственный комплекс «Невская ратуша», сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте». За последний час на улицы вывели посетителей торгового центра «Мезон Плаза», пациентов Клинической ревматологической больницы № 25, центра имени Алмазова, студентов – из общежития ИТМО на Белорусской улице. Это пятый день волны эвакуаций из-за разосланных по электронной почте угроз о заложенных бомбах. Ранее злоумышленники сорвали работу корпусов ИТМО, Технологического института, СПбГУ, Железнодорожной и Елизаветинской больниц. В письмах неизвестные заявляют о якобы заложенных бомбах, от руководства одного из торговых комплексов они потребовали 500 тысяч рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен