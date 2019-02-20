Росгвардия на 395 млн рублей закупит "неуправляемых ракет" и прочего оружия

Для собственных нужд собирается приобрети Росгвардия почти две тысячи "неуправляемых ракет", 247 снайперских винтовок СВД, две тысячи бронежилетов, почти 5,5 тысяч шлемов, 8 бронемобилей "Есаул" и 6 минометов "Дева", следует из тендеров, размещенных на портале госзакупок.

Как отмечает портал РБК, первым обративший внимание на закупки, на все эти цели из федерального бюджета в общей сложности будет потрачено порядка 395 млн рублей. Представитель военного ведомства Валерий Грибакин в разговоре с изданием отметил, что техника, оружие и обмундирование необходимы нацгвардии лишь потому, что старые устарели. Отмечается, что амуниция будет отправлена в региональные подразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось о том, что военная структура собирается потратить 200 млн рублей на покупку машин для разгона митингов и специализированных "Газелей", оснащенных лазерными излучателями, способными дезориентировать толпу. Однако, предполагается, что подобного вида автотранспорт будет задействован в контртеррористических операциях.