18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

14:20

Росгвардия на 395 млн рублей закупит "неуправляемых ракет" и прочего оружия

Для собственных нужд собирается приобрети Росгвардия почти две тысячи "неуправляемых ракет", 247 снайперских винтовок СВД, две тысячи бронежилетов, почти 5,5 тысяч шлемов, 8 бронемобилей "Есаул" и 6 минометов "Дева", следует из тендеров, размещенных на портале госзакупок. 

Как отмечает портал РБК, первым обративший внимание на закупки, на все эти цели из федерального бюджета в общей сложности будет потрачено порядка 395 млн рублей. Представитель военного ведомства Валерий Грибакин в разговоре с изданием отметил, что техника, оружие и обмундирование необходимы нацгвардии лишь потому, что старые устарели. Отмечается, что амуниция будет отправлена в региональные подразделения Росгвардии.

Ранее сообщалось о том, что военная структура собирается потратить 200 млн рублей на покупку машин для разгона митингов и специализированных "Газелей", оснащенных лазерными излучателями, способными дезориентировать толпу. Однако, предполагается, что подобного вида автотранспорт будет задействован в контртеррористических операциях.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:57    
Для уничтожения гнид из стада всякой митингующей антироссийской дряни.

14:45    
Это для заботы о гражданах?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:54 Беглов об участии в выборах губернатора: Как буду готов, так сразу и отвечу, хорошо?

15:44 Студенты просят ректора МГУ выступить в защиту арестованного аспиранта Мифтахова   1

15:16 Вишневский выступил против идеи запретить наблюдателям ездить на выборы в другие регионы

14:49 Рогозин усомнился в способности SpaceX создать ракетный двигатель лучше российского

14:46 Экс-полицейский, ушедший в отставку после смерти школьника, стал замглавы Фрунзенского района   1

14:25 Экс-начальника колонии поместили под домашний арест по делу о пытках в ИК-1 Ярославля

14:20 Росгвардия на 395 млн рублей закупит "неуправляемых ракет" и прочего оружия   2

13:47 "Невскую ратушу" эвакуировали из-за угроз взрывов   2

13:39 Организатору убийства Старовойтовой отказали в переводе в колонию-поселение

13:31 Как и год назад, Путин пригрозил США, что в военном плане РФ в "долгу не останется"   7

13:22 Путин выразил надежду на восстановление связей с ЕС: Это отвечает нашим общим интересам

13:16 Путин: Прежде всего - надо развивать генетику и искусственный интеллект   5

13:15 Смольный закупает почти 1,45 млн георгиевских ленточек   1

13:01 УФАС привлекло Резника заявителем по делу о "снежном картеле" почти на 9 млн рублей   2

13:01 Путин: Все наше законодательство надо настроить на новую технологическую реальность

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.