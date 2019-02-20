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14:49

Рогозин усомнился в способности SpaceX создать ракетный двигатель лучше российского

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что американская компания SpaceX в ближайшее время не сможет создать ракетные двигатели лучше, чем российские, передает «Интерфакс».

По мнению Рогозина, гендиректор и главный инженер SpaceX – не специалист в технической части создания двигателей для ракет, он «просто не понимает, о чем идет речь». Аппараты американской компании летают на кислородо-керосиновых двигателях, Макс собирается выйти на новые показатели, и в России «такое тоже есть», заявил глава «Роскосмоса».

«Хочу сказать, что дай бог им удачи создать двигатель лучше, чем у нас. Пока не получится, Россия в этой части номер один в мире», - сказал Рогозин.

Маск ранее сообщил в Twitter, что разрабатываемый SpaceX двигатель Raptor побил рекорд российского РД-180 по уровню давления в камере сгорания. В «Роскосмосе» в ответ пояснили, что в двигателе РД-180 используется другая топливная схема, «кислород-керосин», а в Raptor – кислород и метан («газ-газ» в российской классификации». Все это, отметили в российской корпорации, «как сравнивать дизельный и бензиновый двигатель внутреннего сгорания».

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