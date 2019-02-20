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15:16

Вишневский выступил против идеи запретить наблюдателям ездить на выборы в другие регионы

Депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский раскритиковал предложение депутата Госдумы Михаила Романова позволить гражданам быть наблюдателями на выборах только в тех регионах, где они постоянно зарегистрированы.

Вишневский обратил внимание, что Романов, говоря о предложении, заявил, что там не должно быть «никакого залетного воронья». Ту же метафору ранее использовал врио губернатора Петербурга Алекcандр Беглов, говоря о муниципальных выборах. С «вороньем» Беглов тогда сравнил представителей демократических платформ, как они отреагировали – в материале ЗАКС.Ру.

«Это – еще один шаг на пути нечестности выборов и облегчения фальсификаций», - прокомментировал Вишневский идею Романова. Он заметил, что в Москве и Петербурге на выборах достаточно активных граждан, которые могут пойти в наблюдатели, а вот в других регионах все не так благополучно.

«Например, в Псковской области, чтобы "закрыть" избирательные участки и не допустить фальсификаций, жизненно важно иметь возможность воспользоваться помощью активистов из других регионов. И мои коллеги из "Яблока" не раз приезжали на выборы в Пскове, не давая украсть победу у Льва Шлосберга и его замечательной  команды», - подчеркнул Вишневский, заключив, что «единороссам не нужны свидетели преступлений».



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16:02    
Жидовское вороньё должно сидеть дома, а лучше лежать.

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