Студенты просят ректора МГУ выступить в защиту арестованного аспиранта Мифтахова

Студенты Московского государственного университета обратились к ректору Виктору Садовничему с просьбой выступить в защиту аспиранта механико-математического факультета Азата Мифтахова, текст обращения опубликован в группе «Студенческий совет мехмата МГУ» во «ВКонтакте».

Студенты напомнили, что Мифтахов призер всероссийских олимпиад, публиковал научные статьи в журналах, а также что в его поддержку высказывались более 200 математиков и студентов по всему миру. По их мнению, в «это тяжелое время» перед МГУ «стоит важная задача встать на защиту обучающихся и научных работников МГУ, основываясь на презумпции невиновности, правах человека и законодательстве РФ».

«Мы считаем недопустимыми пытки и все другие противоправные действия, что были совершены в отношение Азата. Мы выступаем за честное и справедливое расследование и против некомпетентности в действиях правоохранительной системы», - подчеркнули авторы обращения.

Мифтахов арестован по обвинению в хулиганстве. По версии следствия, он участвовал в нападении на офис «Единой России» в Москве в январе 2018 года: тогда неизвестные разбили окно и бросили в помещение файер. Расследование дела приостановили в сентябре 2018 года, но после задержания Мифтахова возобновили. Единственное доказательство участия аспиранта МГУ – показания засекреченного свидетеля, сообщившего об этом спустя год после инцидента.

До этого Мифтахова подозревали в нарушении ч. 1 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывчатых веществ). Его дело было связано с расследованием, начавшимся после того, как в Балашихе 11 января нашли неразорвавшееся самодельное взрывное устройство. Еще один задержанный по предыдущему делу, Даниил Галкин, рассказал о пытках со стороны силовиков: по его словам, его и Мифтахова избивали, в том числе электрошокером. Адвокат Мифтахова Светлана Сидоркина также сообщала, что ее подзащитный говорил ей о пытках, и на его теле остались соответствующие следы.