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16:52

Кристина Орбакайте поздравит Петербург с 23 февраля за 1,6 млн рублей

На праздничном концерте ко Дню защитника Отечества в БКЗ "Октябрьский" перед петербуржцами выступят звезды российской эстрады. Самый большой гонорар среди приглашенных артистов получит певица Кристина Орбакайте.

Концерт "Служить России!" состоится 22 февраля. Ведущими вечера станут актриса театра и кино, певица Анастасия Макеева и народный артист России Дмитрий Харатьян. На сайте госзакупок указано, что за свои услуги они получат по 340 и 266 тысяч рублей соответственно. Кроме того, БКЗ заключил контракт на ведение вечера с заслуженным артистом России Николаем Поздеевым на 16 тысяч рублей.

В праздничной программе также заявлено участие актрисы Светланы Крючковой (92 тысячи рублей) и звезды "Улицы разбитых фонарей" Сергея Селина (32,2 тысячи рублей). 

Музыкальная программа, как сообщается на сайте Смольного, будет состоять из песен из отечественных кинофильмов и "самых популярных хитов" исполнителей. С хитами выступят, в частности, Вика Цыганова (550 тысяч рублей), победитель 5 сезона телепроекта «Голос. Дети» Рутгер Гарехт (80,5 тысяч рублей), группа "Белый орел" (215 тысяч рублей), лауреаты международных конкурсов Григорий Чернецов (161,3 тысячи рублей) и Дмитрий Ковзель (11,5 тысяч рублей). Больше всех за свое выступление в БКЗ получит Кристина Орбакайте - ее гонорар составит 1,6 млн рублей. 

Гостей также планируют порадовать выступлениями шоу-балета "Тодес", различных ансамблей, детского хора и военного духового оркестра Штаба Западного военного округа.

Сценарий мероприятия, согласно информации сайта госзакупок, обошелся организаторам в 86 тысяч рублей. 

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20:49    
а без Орбокайте не обойтись. Уж больно дорого за такую куру щипанную.

18:27    
Если только со стриптизом на шесте да и то дороговато.

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