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17:21

Суд в Карелии приговорил экс-чиновника к восьми годам колонии по делу о взятках

Горсуд Петрозаводска приговорил бывшего начальника управления автомобильных дорог Карелии Алексея Никитина к восьми годам колонии и штрафу в 25 млн рублей, признав виновным во взяточничестве, передает ТАСС.

Согласно приговору, отбывать срок Никитин будет в колонии строгого режима. Также ему на 13 лет запретили занимать должности в госорганах и органах местного самоуправления. Гособвинение запрашивало для экс-чиновника пять лет колонии и штраф. Сам подсудимый заключил досудебное соглашение со следствием и признал свою вину, раскаявшись в содеянном.

Никитин и его заместитель Игорь Новокшонов с 2015 по 2017 год систематически получали взятки от руководителей и сотрудников фирм за предоставление необоснованных выгод при заключении, исполнении и оплате госконтрактов по ремонту и строительству дорог в Карелии, установил суд. Считалось, что они вошли в преступную группу, организованную фактическим руководителем ООО «Ремстройкомплект» Игорем Чичиным. Общий размер взяток оценивается примерно в 12 млн рублей.

Новокшонова ранее приговорили к четырем годам колонии и штрафу в 22 млн рублей. По делу о взятках в отношении Чичина ранее допрашивали бывшего главу Карелии Александра Худилайнена.

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