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17:23

Вячеслав Макаров высоко оценил "социально-ориентированное" послание Путина

Посмотрев послание главы государства Федеральному собранию, председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров похвалил Владимира Путина за то, что он не побоялся обозначить темы действительно злободневные и важные.

Спикера впечатлило, что большая часть спича президента была, по его мнению, посвящена социальной сфере, а именно - вопросам семьи и здравоохранения.

"Традиционно сильное послание президента буквально собрано вокруг жизненных интересов простого человека. Перед всеми ветвями и уровнями власти поставлены по-настоящему амбициозные задачи – обеспечение нового качества жизни для каждой российской семьи, коренные реформы в здравоохранении, образовании, жилищной сфере", - цитирует Макарова официальный сайт Заксобрания Петербурга.

В основе "общественной стабильности", уверен спикер, должная быть "здоровая, благополучная семья, воспитывающая детей, с малых лет чувствующих заботу и внимание государства".

Впрочем, комментируя речь президента, Макаров ограничился только освещением лишь части тем, не уделив внимания иным моментам, которые были особо отмечены Путиным. А президент, в частности, "львиную долю" послания уделил милитаристской теме, вопросам экологии и науки, особенно сделав упор на технологии искусственного интеллекта, напомнил чиновникам о важности уважения простых людей.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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18:24   Бордунов  
А чего там Фимыч не слышал прежде? Может, спикер невнимательно слушал президента все эти годы?

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