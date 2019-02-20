Националиста Дёмушкина досрочно освободили из колонии

Пребывавший под арестом националист Дмитрий Дёмушкин досрочно отпущен из колонии во Владимирской области, сообщает ТАСС со ссылкой на решение, вынесенное облсудом.

Дёмушкин был приговорен к 2,5 годам колонии общего режима 25 апрела 2017 года за распространение в соцсетях экстремистского контента. Вердикт был вынесен по ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"). Сам Демушкин отрицал вину и просил оправдать его.

Следует напомним, что Дёмушкин являлся одним из лидеров российских националистов, а также создателем запрещенного и признанного экстремистским движения "Русские" и организатором "Русских маршей". Уголовное дело против него возбудили из-за двух фотографий с одного из таких маршей. Фото он опубликовал в соцсети "ВКонтакте" в 2014 году. В этих снимках были обнаружены признаки разжигания ненависти и вражды.