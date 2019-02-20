Куйбышевский суд отпустил экс-главу юридического комитета Смольного Осипову под залог

Куйбышевский суд Петербурга отпустил бывшую начальницу юридического комитета Смольного Юлию Осипову из-под домашнего ареста в обмен на залог в 500 тысяч рублей, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Осипова частично признала вину по делу о мошенничестве. В ходе предварительного расследования установлено, что соучастников у нее не было.

Осипову подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, подведомственный ее комитету ГУ «Центр правового обеспечения» заключал с компанией «Акканто» договоры на оказание комплексных юридических услуг, которые на практике не оказывались. Таким образом, предполагают следователи, Осипова в 2015 – 2017 годах похитила из бюджета Петербурга не менее 14,6 млн рублей.