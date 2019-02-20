Силуанов: На исполнение поручений Путина потребуется порядка 120 млрд рублей ежегодно

Для того, чтобы поручения, озвученные главой государства перед Федеральным собранием, обрели реальность, из федерального бюджета потребуется каждый год выделять дополнительно от 100 до 120 млрд рублей, сообщил постфактум мероприятия глава Министерства финансов Антон Силуанов.

Правительство планирует искать такие ресурсы планомерно, однако в ходе текущего исполнения бюджета.

"Уже при весенних корректировках внесем необходимые изменения с тем, чтобы все положения были финансово обеспечены", - цитирует ТАСС главу Минфина.

Напомним, в федеральном бюджете на 2019 годы заложена статья расходов на сумму чуть более 18 трлн рублей. Вместе с тем, согласно закону о бюджете, доходы в нынешнем году должны составить порядка 20 трлн рублей.

Ранее эксперты подсчитали, что для благоуспешного хода реализации нацпроектов, обозначенных Владимиром Путиным в "майских указах", о которых он много сегодня рассуждал, (в частности - в графе "Здравоохранение") ежегодно из бюджета должно выделаться не менее 300 млрд рублей.

Добавим, президент "львиную долю" послания Федеральному собранию уделил милитаристской теме, вопросам экологии и науки, особенно сделав упор на технологии искусственного интеллекта, напомнил чиновникам о важности уважения простых людей.