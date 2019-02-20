В Госдуме обеспокоились проблемой грязных носочков в плацкартах

Депутат Госдумы от «Единой России», член комитета по транспорту и строительству Александр Васильев считает грязные носки причиной беспокойства пассажиров плацкартных вагонов, передает агентство городских новостей «Москва».

Васильев рассуждал о конфликтах на железнодорожном транспорте. По его словам, проблему можно было бы уладить, если бы, к примеру, Ространснадзор имел полномочия для проведения проверок. Пока эта служба проводит разве что техническое обследование, отметил депутат.

«А вот грязные носочки у пассажиров, которые беспокоят всех, кто проезжает в плацкарте… В других странах предусмотрен штраф», - сказал Васильев. Он добавил, что в России не могут даже обязать граждан «не курить в тамбуре, не быть в нетрезвом виде на транспорте, или не мешать друг другу тем, что он не соблюдает гигиенических требований».

«Поэтому для того, чтобы этим заниматься, надо давать полномочия контролирующим органам, и вообще все структуры, связанные с ревизорским надзором, переводить под государство, чтобы этим занималось государство», - подчеркнул депутат. Васильев обратил внимание, что, по его мнению, курение в тамбуре поезда – более важный вопрос, чем безбилетный проезд.