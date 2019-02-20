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18:38

Петербургские полицейские проиграли суд лидеру “Открытой России”

Василеостровский районный суд 20 февраля отказал УМВД России по Центральному району Петербурга в удовлетворении иска к председателю движения “Открытая Россия” Андрею Пивоварову. Полицейские требовали, чтобы оппозиционер удалил не понравившийся им пост в Facebook и написал опровержение. Судья Мария Хмелева, изучив результаты независимой экспертизы, проведенной Институтом лингвистических исследований РАН, встала на сторону Пивоварова.

Оспариваемый пост был размещен в ноябре 2017 года. В нем лидер “Открытой России” рассказал историю своего обращение в 28 отделение полиции с заявлением о краже сумки, которую у него вытащили из машины. Пивоваров написал, что провел собственное расследование, узнав фамилию предполагаемого грабителя и номер его автомобиля. Он принес эти сведения оперативникам уголовного розыска, но те так и не смогли найти злоумышленника.

Позже, по словам Пивоварова, оперативники признались ему, что не успевали заняться его делом, так как должны были обеспечивать безопасность во время протестных акций 4 и 5 ноября 2017 года ("Русский марш" и акция сторонников Вячеслава Мальцева соответственно).

Оперативный сотрудник Юрий Тощев, выступая на одном из заседаний суда, подтвердил, что был задействован в охране правопорядка в первых числах ноября, но не согласился с тем, что он сообщал об этом лидеру “Открытой России”. Представитель ответчика Анастасия Буракова в прениях заявила, что Пивоварову неоткуда было узнать о графике работы Тощева, кроме как от него самого.

Историю о ненайденной сумке также пересказала интернет-газета “Новые Известия on-line”. УМВД России по Центральному району Петербурга привлекло редакцию соответчиком по делу Пивоварова, но журналисты не посетили ни одного заседания.

Представители МВД требовали удалить пост в Facebook и новостное сообщение на сайте СМИ, а также оплатить судебные издержки, посчитав, что интернет-издание и оппозиционер оклеветали сотрудников правопорядка.

Защитница Пивоварова Анастасия Буракова сообщила суду, что ее доверитель участвовал в общественной дискуссии и высказал в соцсети свое личное мнение. Она обратила внимание на то, что фактологическая интерпретация Пивоваровым случившегося в первых числах ноября 2017 года совпадает с показаниями свидетелей из МВД, а остальное - личная позиция руководителя “Открытой России”.

Напомним, ранее УМВД Центрального района Петербурга проиграло аналогичные суды редакциям интернет-изданий MR7 и “Медиазона”, а также выступавшей соответцицей по этим искам сотруднице Общественной наблюдательной комиссии Яне Теплицкой.



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21:06    
Хорошая новость! Поздравляю!

20:35    
Поздравляю Пивоварова!

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