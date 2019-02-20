18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

19:32

В НАТО сочли неприемлимыми слова Путина о возможности нацелить ракеты на страны альянса

В НАТО сочли неприемлемыми заявления президента России Владимира Путина в ходе послания Федеральному Собранию о возможности ответных шагов по ситуации с выходом США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, передает «Интерфакс».

«Мы приняли к сведению выступление президента Путина 20 февраля. Заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников [нацелить на них ракеты] неприемлемы. Мы призываем Россию сконцентрироваться на том, чтобы вернуться к исполнению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности», - говорится в заявлении зампредставителя альянса Пирса Казалета.

В заявлении подчеркивается, что политика НАТО носит оборонительный характер, и альянс не хочет новой гонки вооружений. По мнению альянса, Россия обязана «подлежащим верификации образом уничтожить ракеты средней дальности». При этом  НАТО подчеркнули, что не имеют намерения размещать в Европе новое ядерное оружие наземного базирования.

«Российские обвинения против системы противоракетной обороны НАТО - это явная попытка отвлечь внимания от нарушения [Россией] ДРСМД. Эти обвинения - давние и безосновательные», - заявили в НАТО, подчеркнув, что объекты системы противоракетной обороны в Румынии и Польше условий того же договора не нарушают.

Путин в послании Федеральному собранию 20 февраля заявил, что США первыми нарушили условия договора и вышли из него, и Россия в случае размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе будет вынуждена ответить. «Мы готовы к переговорам по разоружению, но стучаться в закрытую дверь больше не будем. Мы продолжим развивать вооруженные силы», - сказал Путин.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


20:38    
На каждую вражескую столицу Европы нацеливаем по ядерному "Искандеру", а после говорим об антироссийских санкциях... Думаю, что тон западников диаметрально изменится...

20:30    
Наши величайшие технологии в вооружении заставляют дрожать весь мир, что замечательно! Это вам не сыры с плесенью делать или йогурты...

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

20:55 Суд вернул заявителю иск к Дудю и Ивлеевой на 100 млн рублей

20:17 Путин не видит предпосылок для нового Карибского кризиса

19:57 Волна минирований коснулась десятка торговых центров в Петербурге

19:32 В НАТО сочли неприемлимыми слова Путина о возможности нацелить ракеты на страны альянса   2

18:58 Беглов о борьбе со снегом в Петербурге: Мы выбрали правильную стратегию   5

18:50 Гудков о послании Путина: О чем бы ни говорил, всегда сворачивает на США и гонку вооружений   4

18:38 Петербургские полицейские проиграли суд лидеру “Открытой России”   2

18:26 В Госдуме обеспокоились проблемой грязных носочков в плацкартах   3

18:23 Силуанов: На исполнение поручений Путина потребуется порядка 120 млрд рублей ежегодно   3

17:57 Росприроднадзор требует от "Пулково" 162 млн рублей из-за загрязнения реки Новая

17:49 Куйбышевский суд отпустил экс-главу юридического комитета Смольного Осипову под залог   1

17:44 Бондаренко задумался об использовании в Петербурге московского опыта уборки снега   2

17:35 Националиста Дёмушкина досрочно освободили из колонии   2

17:23 Вячеслав Макаров высоко оценил "социально-ориентированное" послание Путина   1

17:21 Суд в Карелии приговорил экс-чиновника к восьми годам колонии по делу о взятках

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.