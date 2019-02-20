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19:57

Волна минирований коснулась десятка торговых центров в Петербурге

Пятый день эвакуаций в Петербурге продолжается, из-за угроз минирования на улицу вывели посетителей ряда торговых центров и других объектов, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

Были эвакуированы «МЕГА Парнас» и «МЕГА Дыбенко», «Лента» на Таллинском шоссе, «Априори», «ПиК», «Охта Молл», «Планета Нептун», «Владимирский пассаж», «Шкиперский Молл», «Макси Сопот», «Эврика», строймаркет «Василеостровский». Из здания на улице Восстания, 7, вывели посетителей двух ресторанов, эвакуировали 20 февраля также студентов РГГМУ и учеников школы № 135.

Ранее на волне эвакуаций на улицу вывели людей из «Невской ратуши», нескольких больниц и вузов. Угрозы рассылаются по электронной почте от имени «Владимира Путина», в некоторых письмах от руководства объектов требуют 500 тысяч рублей.

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