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20 февраля, 20:55

Суд вернул заявителю иск к Дудю и Ивлеевой на 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы вернул заявителю иск на 100 млн рублей, поданный к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, передает RNS.

Решение было принято из-за того, что заявитель так и не устранил недостатки, на которые указал суд. Ранее иск оставили без движения.

Истец - Бестаев А. А. – требовал с обоих ответчиков по 50 млн рублей и требовал опровергнуть сведения, распространенные в интервью Ивлеевой Дудю от 21 августа. О каких именно сведениях шла речь, не уточнялось.

Истцом мог выступить Артур Бестаев, передает «Дождь». В сентябре он написал на странице во «ВКонтакте», что считает недопустимым слова Ивлеевой в интервью Дудю о президенте Владимире Путине. В интервью Ивлеева сказала, что спросила бы Путина, «ты не ******** [устал]?». Также Бестаев создал петицию на сайте Change.org, требуя удалить видео.

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20 февраля, 23:54    
НЕ верь восточным людям... Бестаевым, Басаевым и т.д.

20 февраля, 23:38    
С уважением отношусь ко всем незнакомым людям, тем более других национальностей. Однако, почему Артур Бестаев? А не Ваня Иванов? Типа - он правильный, а больше никто.

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