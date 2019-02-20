Суд вернул заявителю иск к Дудю и Ивлеевой на 100 млн рублей

Мещанский суд Москвы вернул заявителю иск на 100 млн рублей, поданный к журналисту Юрию Дудю и блогеру Анастасии Ивлеевой, передает RNS.

Решение было принято из-за того, что заявитель так и не устранил недостатки, на которые указал суд. Ранее иск оставили без движения.

Истец - Бестаев А. А. – требовал с обоих ответчиков по 50 млн рублей и требовал опровергнуть сведения, распространенные в интервью Ивлеевой Дудю от 21 августа. О каких именно сведениях шла речь, не уточнялось.

Истцом мог выступить Артур Бестаев, передает «Дождь». В сентябре он написал на странице во «ВКонтакте», что считает недопустимым слова Ивлеевой в интервью Дудю о президенте Владимире Путине. В интервью Ивлеева сказала, что спросила бы Путина, «ты не ******** [устал]?». Также Бестаев создал петицию на сайте Change.org, требуя удалить видео.