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10:27

Макаров защитил от застройки сквер на Аптекарском острове

Заксобрание Петербурга на заседании 21 февраля одобрила внесенную спикером парламента Вячеславом Макаровым поправку о включении в перечень зеленых насаждений общего пользования безымянного сквера на Аптекарском острове.

Поправка была принята вместе с пакетом других поправок, ранее одобренных постоянной комиссией по городскому хозяйству.

Территория площадью 4,8 Га находится между набережной реки Карповки и улицей Профессора Попова.

Рассмотрение поправок в закон о ЗНОП было внесено в повестку в начале заседания ЗакСа.

Сергей Еремеев



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