Павловский нашел послание Путина "подозрительно" добрым

Политолог и политтехнолог, член первого предвыборного штаба президента Владимира Путина в 2000-м году Глеб Павловский остался в относительно приятном удивлении от просмотра послания главы государства Федеральному собранию. Несмотря на то, что эксперт давно критикует президентский курс, в эфире "Эха Москвы" он выделил позитивные особенности новейшей публичной речи Путина, иронично сравнив ее с "сахарной ватой".

Путин выступает лидером благотворительной повестки дня. И здесь действительно очень связанный ряд, все, что он описал, как говорится, от школы и талантливых детей до клиники, пенсионеров и хосписа, непрерывный ряд, в каждом из этих пунктов Путин готов посодействовать. — Глеб Павловский

Проблема, с его слов, впрочем, состоит в том, что все выглядит так, будто помочь людям во всех этих вопросах способен только лично руководитель большой страны.

Еще одна деталь обратила на себя внимание политолога - меньшая концентрация на внешней политике, чем это бывает обычно.

"Не было ни одного послания, в котором не было про Украину. Это первое послание с 2014 года точно, в котором не было слова, по-моему, Украина", - заметил Павловский.

В своем обращении Путин по традиции грозил США неким возмездием и пренебрежительно отзывался о странах, которые, с его точки зрения, добровольно выбрали зависимость от американцев и "подхрюкивают".