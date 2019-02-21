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11:21

Правительство Ленобласти довольно качеством уборки снега и льда

Минусовая температура, вернувшаяся на Северо-Запад России, входила в планы чиновников правительства Ленинградской области и не застала их врасплох, говорится в официальном сообщении.

В результате 20 февраля удалось организовать в усиленном режиме очистку улиц и дворов от завалов снега и образовавшихся наледей.

Говорится о том, что по крупнейшим магистралям, таким, как шоссе, передвигаются специальные "снежные" патрули, сумевшие очистить за день в общей сложности 500 километров территории.

Улицы массово посыпают песком и солью. От наледи за тот же день, 20 февраля, избавили более 8 тысяч километров дорожного покрытия.

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Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

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Нужно было наказывать других чиновников

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