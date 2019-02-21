ЗакС принял в третьем чтении законопроект об увеличении уставного капитала торговцев спиртным

Депутаты петербургского парламента на заседании 21 февраля принял в целом проект закона, увеличивающий требования к уставному капиталу розничных торговцев алкогольной продукции.

В настоящее время уставный капитал должен составлять не менее 500 тысяч рублей. Комитет по законодательству ЗакСа предложил увеличить эту сумму до 700 тысяч рублей, а во втором чтении была принята поправка от единороссов Алексея Макарова и Дениса Четырбока, согласно которой минимальный уставный капитал должен быть равен 1 млн рублей.

По словам Четырбока, аналогичная норма действует в Москве.

Сергей Еремеев

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.