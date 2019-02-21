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11:45

Законопроект о повреждении зеленых насаждений без установки инфощита прошел вторые чтения в ЗакСе

Штрафы за ведение работ, связанных с повреждением зеленых насаждений, без информационного щита увеличатся в 10 раз. 

Законодательное собрание Петербурга 21 февраля приняло во втором чтении соответствующий законопроект, подготовленный депутатом от “Справедливой России” Надеждой Тихоновой.

Согласно документу, максимально возможный штраф для юридических лиц составит 500 тысяч рублей, для должностных - 50 тысяч рублей.

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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14:35    
Штрафы, штрафы, штрафы..."не пущать", "запретить"...  Таково законотворчество ЗАКСА.

12:28    
Вот и правильно. Только кто будет контролировать соблюдение этого закона? Если те же, что и раньше, то и толку будет столько же сколько и было.

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Нужно было наказывать других чиновников

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