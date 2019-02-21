Законопроект о повреждении зеленых насаждений без установки инфощита прошел вторые чтения в ЗакСе

Штрафы за ведение работ, связанных с повреждением зеленых насаждений, без информационного щита увеличатся в 10 раз.

Законодательное собрание Петербурга 21 февраля приняло во втором чтении соответствующий законопроект, подготовленный депутатом от “Справедливой России” Надеждой Тихоновой.

Согласно документу, максимально возможный штраф для юридических лиц составит 500 тысяч рублей, для должностных - 50 тысяч рублей.

Сергей Еремеев

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