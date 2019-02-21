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11:52

В Петербурге появятся правила для уличных граффити

В Петербурге создадут специальные места для граффити, а эскизы рисунков уличных художников будут согласовываться с городским правительством. Такие нормы предусмотрены в законопроекте, который прошел первое чтение в ЗакСе 21 февраля.

Согласно тексту документа, в законодательство вводится понятие “элемент уличного искусства”. Правила размещения таких элементов предлагается установить городскому правительству.

По словам автора законопроекта единоросса Дениса Четырбока, также необходимо создать места, в которых граффитисты смогли бы рисовать без согласования своих работ.

Поводом для создания законопроекта, отметил единоросс, стала “война” коммунальщиков с уличным искусством, в ходе которой были уничтожены портреты тренера сборной России Станислава Черчесова, рок-музыкантов Юрия Шевчука и Константина Кинчева, а также других граффити.

Четырбок подчеркнул, что по данным интернет-опросов большинство петербуржцев положительно относится к уличному искусству. 

Однако автор законопроекта отметил, что не все граффитисты верят в жизнеспособность этого закона.

Член “Единой России” Константин Чебыкин отметил, что в городе есть “здравомыслящие граффитисты”, которые рисуют “здравомыслящие картины”. Но также, по его словам, есть и незаконный стрит-арт, сделанный за бюджетный счет. Четырбок пообещал принять эту информацию к сведению.

Лидер фракции “Яблоко” Борис Вишневский признал, что проблему с закрашиванием граффити надо решать, но выразил опасение тем, что решение вопроса согласования уличных рисунков отдается органам исполнительной власти, а не местным жителям или владельцам зданий.

"Надо как можно меньше простора оставить для административных ограничений, а больше для живого творчества масс", - заявил Вишневский.

Депутат “Единой России” и экс-глава Центрального района Мария Щербакова назвала граффити “самодеятельностью” и “безобразием”, рассказав, как ей лично приходилось бороться с уличным искусством. Однако законопроект однопартийца она поддержала, заявив, что в городе есть и хорошие примеры уличного искусства, например, портреты Виктора Цоя и Сергея Бодрова.

Другой единоросс Михаил Барышников вопрос легализации граффити сравнил с историей рэпера Птахи, которому сначала не давали выступать, а потом пригласили в думский совет по культуре.

Представитель КПРФ Александр Рассудов заявил, что стрит-арт - это стихия, которую невозможно запретить или ограничить.

"Чтобы художники согласились что-то согласовывать, нужно, чтобы они уважали тех, кто будет их судить. Вопрос “А судьи кто?” стоит в данном случае особенно остро", - подчеркнул Рассудов.

За принятие законопроекта проголосовали 43 депутата. Двое были против, еще двое воздержались.

Сергей Еремеев



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14:27    
12-54
 Вот и разрисовывай свой гальюн любыми "творениями". А сидя на толчке, слушай похабника Шнура и Гнойного, можешь Бузову. Получается портрет типичного современного молодого человека без признаков эстетической культуры. Приехали ! Когда будет свободное от пива и секса время, почитай в Википедии, кто такие Чайковский и Репин. Будешь удивлён .

12:54    
Я - за!

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