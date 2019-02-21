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11:52

Более 40 адвокатов готовы защищать Зломновых в суде по делу об оскорблении следователя

 

Более сорока петербургских и московских адвокатов решили безвозмездно защищать в суде интересы коллег Андрея и Михаила Зломнова по делу об оскорблении следователя ФСБ, пишет «Коммерсантъ».

По словам адвоката «Команды 29» Ивана Павлова, в дело Зломновых уже вступили 21 адвокат, готовы присоединиться еще 24. Планируется, что в каждом заседании будет участвовать примерно по 10 защитников. Среди вступивших в дело - вице-президент Санкт-Петербургской палаты адвокатов Юрий Новолодский, его коллеги Иван Павлов и Натэла Пономарева, Виолетта Волкова и Дмитрий Репкин из Москвы и другие.

Дело об оскорблении следователя возбудили в конце января: они якобы оскорбили следователя во время допроса в августе. Они защищали в суде своего сына и брата, Павла Зломнова, подозреваемого в незаконном обороте оружия.

Зломнов рассказывал, что членам ОНК, что сразу после задержания двое сотрудника ФСБ избили его в минивэне. «Били по голове, били по почкам, печени, выкрутили ухо и засовывали со всей силы палец в ухо, прыгали по мне. На мой вопрос, кто они — один ответил: я твой император», – говорилось в жалобе Зломнова. Подробнее о деле Зломнова, и о том, как адвокаты были готовы защищать их в судах – в материале ЗАКС.Ру.

 

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