18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

12:19

Депутаты ЗакСа убрали из городского закона название “Санкт-Петербург Арена”

На заседании 21 февраля Заксобрание утвердило в первом чтении поправку в закон “Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге”.

Согласно ей, из закона убирается название стадиона “Санкт-Петербург Арена”. Вместо него будет написан адрес объекта: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д.1, строение 1.

- Проект подготовлен в связи со сменой названия стадиона "Санкт-Петербург-Арена" на "Газпром Арена", - объяснил автор инициативы единоросс Александр Тетердинко

Новое название Тетердинко назвал “коммерческим”.

- Коммерческое название “Газпром Арена” у нас с какого перепугу появилось? - уточнил у него “яблочник” Борис Вишневский.

Тетердинко ответил, что этот вопрос не к нему.

Единоросс Андрей Васильев предложил коллегам выступить с законодательной инициативой о названии стадиона. А лидер фракции ЛДПР Олег Капитанов заявил, что название стадиона должны выбрать горожане. 

Справедливоросс Алексей Ковалев призвал депутатов не голосовать за переименование стадиона и не поддерживать таким образом присвоение арене названия госкорпорации. По его словам, даже в официальных международных матчах “Зенита” указывается название “Санкт-Петербург Арена”.

Однако против инициативы проголосовали только два депутата. 39 высказались за, еще один воздержался. 

Напомним, домашний стадион футбольного клуба “Зенит” носил название “Санкт-Петербург” до 8 декабря 2018 года, позже стало известно о его переименовании в “Газпром Арену”. Это вызвало негативную реакцию петербургских болельщиков. Однако, фактически говорить о переименовании не приходится: официально, в едином государственном реестре недвижимости арена обозначена как "футбольный стадион в западной части Крестовского острова". На соревнованиях в рамках Чемпионата мира по футболу и Кубка конфедераций использовалось название "Санкт-Петербург".

Сергей Еремеев



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


14:16    
Можно предположить, что едросы рассчитывают на откат от Газпрома. Городские бюджетные денежки вбухали бессчётно, а название подарили шайке Миллера.

12:25    
Какой нах газпром? Что это такое и причём тут? Опупели в корень.

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:19 В споре таксистов с Пулково УФАС заняло сторону аэропорта

14:53 Муниципал: "Движение демократического обновления" планирует выставить кандидатов в депутаты трех местных советов   1

14:50 Активиста "Весны" отправили в СИЗО на два месяца   3

14:26 Волна "минирований" в Петербурге затронула Эрмитаж и Новую Голландию

14:13 "Мемориал" заявил в полицию о хулиганстве после срыва показа фильма "Праздник"   4

13:34 Амосов опроверг слухи о своей готовности участвовать в губернаторских выборах

13:31 Госдума одобрила законопроект о наказании для главарей преступных сообществ

13:19 Суд отказал в удовлетворении иска Резника к Беглову   5

13:14 Макаров назвал послание Путина "точкой опоры для движения вперед"   5

13:09 Злоумышленники провоцируют массовые эвакуации в Петербурге шестой день подряд

13:07 Макаров призвал молодежь служить в армии и любить родные "погосты"   6

13:02 Тетердинко померился с Дмитриевой законопроектами   5

12:42 Макаров об "Умном голосовании": Муниципальные советы - не место для политики   3

12:33 У стен Мариинского дворца провел пикет дольщик СУ-155

12:27 Представители правительства потребовали отвод судьи на рассмотрении иска Резника к Беглову   5

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.