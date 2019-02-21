У стен Мариинского дворца провел пикет дольщик СУ-155

В день очередного пленарного заседания Законодательного собрания к Мариинскому дворцу вышел мужчина с плакатом. На плакате значилась лаконичная фраза: "Я обманутый дольщик Санкт-Петербурга", а также было упомянуто название строительной организации, виновной, с точки зрения мужчины, в его злоключениях - СУ-155.

Напомним, некогда один из крупнейших и богатейших застройщиков России, компания СУ-155 официально объявила о банкротстве в 2016 году. Достройка ее объектов ведется при поддержке банка "Российский капитал". Незавершенные проекты застройщика остались в нескольких регионах страны, в том числе Москве и Санкт-Петербурге. Пикеты недовольных граждан проходят регулярно.

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