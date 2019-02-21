Макаров об "Умном голосовании": Муниципальные советы - не место для политики

Спикер Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров, отвечая на вопрос о грядущем противоборстве кандидатов "Единой России" и сторонников Алексея Навального на муниципальных выборах, заявил, что местные советы - не место для решения глобальных вопросов.

"Работа муниципального депутата общественная, не надо заниматься в муниципальных советах политикой", - сообщил Макаров журналистам.

Напомним, накануне петербургская "Единая Россия" представила свой кадровый проект “ПолитСтартап”, призванный в том числе подготовить кандидатов в муниципальные депутаты.

Ранее в Петербурге свой проект "Умное голосование" представил политик Алексей Навальный. Суть его состоит в том, чтобы недовольная часть общества могла договориться об одном кандидате, альтернативном кандидату от власти, и консолидированно за него голосовать - вне зависимости от политических предпочтений каждого.

Сергей Еремеев

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