18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

13:02

Тетердинко померился с Дмитриевой законопроектами

Лидер фракции “Единая Россия” в Законодательном собрании Александр Тетердинко упрекнул представительницу Партии роста Оксану Дмитриеву в том, что она, будучи депутатом ЗакСа, не написала ни одного законопроекта.

Дискуссия разгорелась во время обсуждения внесения технической правки в закон “Об обороте алкогольной и спиртосодержащей продукции в Санкт-Петербурге”. Тетердинко предложил исправить в тексте закона название футбольного стадиона на Крестовском острове.

- Вы недавно говорили, что и “Единая Россия”, и вы сосредотачиваетесь на решении социальных проблем. Но очень последовательно вы отстаиваете вопросы жителей западной части Крестовского острова. Какие-то еще социальные инициативы вы отстаиваете с такой же последовательностью? - обратилась к единороссу Дмитриева.

Тетердинко на это ответил, что на обсуждении ЗакСа находится примерно два десятка законопроектов единороссов, “которые касаются расширения социальных гарантий петербуржцев”.

- Но слышать такое от вас, Оксана Генриховна, тем более удивительно, потому что за все время пребывания в Законодательном собрании в качестве депутата, вы не внесли ни одного проекта закона. Не вам задавать такой вопрос. Проекты постановлений вы вносили, а проектов законов нет. Любой может открыть базу законопроектов и проверить это, - продолжил Тетердинко.

Обсуждаемая поправка была принята большинством голосов депутатов.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

Рейтинг персон в этом материале


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


15:01    
А послужной список Дмитриевой иначе, как политической проституцией, назвать сложно.

15:00    
14.19
Ещё в молодости я знал, что для придания достоверности своим данным надо написать не 80 %, а 78,4 %. И бараны поддавались на уловку ! А когда написано 80 %, даже бараны сомневаются - откуда цифры ?

14:54    
Из Мурманска к нам приехал Тетердинко.  Киндер-сюрприз...

14:51    
Почитайте послужной список Тетердинки. Полный дурак в экономике, хозяйственной деятельности.
Защитил кандидатскую по фальсификации выборов.
Как Тетердинка попал в Парламент Санкт-Петербурга?????????
В этом городе все такие, а этот самый "избранный" осел???
На кого рот открываешь, Тетердинко!!!!

14:19    
Тетердинка: "Вы недавно говорили, что и “Единая Россия”, и вы сосредотачиваетесь на решении социальных проблем. Но очень последовательно вы отстаиваете вопросы жителей западной части Крестовского острова. Какие-то еще социальные инициативы вы отстаиваете с такой же последовательностью?".
До Оксаны Дмитриевой Тетердинке как до ЛУНЫ!
Мнение 80% граждан России:
ЕДРОСЫ ГРАБЯТ ПРОСТОЙ НАРОД (ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ)  И ПООЩРЯЮТ ОЛИГАРХОВ!!!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

15:19 В споре таксистов с Пулково УФАС заняло сторону аэропорта

14:53 Муниципал: "Движение демократического обновления" планирует выставить кандидатов в депутаты трех местных советов   1

14:50 Активиста "Весны" отправили в СИЗО на два месяца   3

14:26 Волна "минирований" в Петербурге затронула Эрмитаж и Новую Голландию

14:13 "Мемориал" заявил в полицию о хулиганстве после срыва показа фильма "Праздник"   4

13:34 Амосов опроверг слухи о своей готовности участвовать в губернаторских выборах

13:31 Госдума одобрила законопроект о наказании для главарей преступных сообществ

13:19 Суд отказал в удовлетворении иска Резника к Беглову   5

13:14 Макаров назвал послание Путина "точкой опоры для движения вперед"   5

13:09 Злоумышленники провоцируют массовые эвакуации в Петербурге шестой день подряд

13:07 Макаров призвал молодежь служить в армии и любить родные "погосты"   6

13:02 Тетердинко померился с Дмитриевой законопроектами   5

12:42 Макаров об "Умном голосовании": Муниципальные советы - не место для политики   3

12:33 У стен Мариинского дворца провел пикет дольщик СУ-155

12:27 Представители правительства потребовали отвод судьи на рассмотрении иска Резника к Беглову   5

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.