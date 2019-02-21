Злоумышленники провоцируют массовые эвакуации в Петербурге шестой день подряд

Шестой день подряд в Петербурге эвакуируют торговые центры, школы и другие объекты, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

За утро 21 февраля на улицу вывели посетителей Полюстровского рынка, порта Морской фасад, ТК «Румба», «Окей» на улице Подвойского. Выйти пришлось ученикам школ №№ 247, 143, 115, 285, 375, 237, 290 и лицея 369.

Накануне из-за угроз минирования на улицу вывели посетителей десятка торговых центров, нескольких больниц и вузов, «Невской ратуши». Угрозы о якобы заложенных в зданиях бомбе рассылаются по электронной почте от имени «Владимира Путина», в некоторых письмах от руководства объектов требуют 500 тысяч рублей.