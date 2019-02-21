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13:14

Макаров назвал послание Путина "точкой опоры для движения вперед"

Председатель петербургского парламента Вячеслав Макаров заявил, что ключевым моментом недавнего послания Владимира Путина к Федеральному собранию стал вопрос "сохранения людей".

"Отчет стал точкой опоры для дальнейшего поступательного движения вперед", - заявил Макаров на брифинге 21 февраля.

Спикер отметил важность и первой, "социальной" части доклада и второй, в которой Путин рассуждал о вооружении и готовности нанести ракетные удары по предполагаемым противникам.

"Мы должны сделать все, чтобы никто не покушался на силу и мощь государства, на самостоятельность государства, чтобы мы жили в сильном суверенном государстве", - отметил Макаров.

В своем обращении Путин по традиции грозил США неким возмездием и пренебрежительно отзывался о странах, которые, с его точки зрения, добровольно выбрали зависимость от американцев и "подхрюкивают". При этом впервые в таком формате, начиная с 2014-го года, президент ни разу не упомянул об украинских проблемах, уделив больше обычного внимания насущным проблемам россиян.

Сергей Еремеев



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15:06    
Путин - это ширма для строительства в России электронного концлагеря.

14:46    
Судя по тексту, предыдущие авторы из жидов или пятиколонников ( что одно и тоже).

14:35    
У него единственная точка опоры - седалище.

14:08    
13.24.
Молодец!

13:24    
Вперед, по кругу. Через год он повторит тоже самое, как и каждый год назад, и Фимыч вновь найдет старую точку.

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