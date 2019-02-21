Суд отказал в удовлетворении иска Резника к Беглову

Смольнинский районный суд отказал в удовлетворении иска депутата Законодательного собрания Максима Резника о защите чести и достоинства к врио губернатора Александру Беглову. Заседание прошло 21 февраля.

Резник вместе с адвокатом Натэлой Пономаревой заявили в суде, что высказывание Беглова несет негативный характер. По мнению Пономаревой, это ясно из фразы и без лингвистической экспертизы.

Беглов на суд не явился. Представители правительства заявили, что врио губернатора - ненадлежащий ответчик. Им может выступить Беглов как физическое лицо или правительство Петербурга как организация, которую он представляет. Суд назначил правительство соответчиком. Представителем правительства по доверенности выступила Марина Горлачева.

Во время заседания подавалось несколько ходатайств. Горлачева требовала отвода судьи и отказа в иске, а адвокат Пономарева - переноса суда для того, чтобы сам ответчик мог выступить. Судья отказала во всех ходатайствах.

После заседания Максим Резник заявил, что скорее всего обжалует решение суда. Он напомнил, что есть ещё второе аналогичное дело. Речь идёт об иске депутата к СМИ и Беглову за распространение порочащего высказывания. Депутат отметил, что обсудит с адвокатом необходимость замены в исках ответчика с врио губернатора как должностное лицо на физическое.

Напомним, поводом для иска Максима Резника к Беглову о защите чести и достоинства стало выступление градоначальника на открытии Музея блокадной медицины 23 января. В Telegram-каналах появилась запись фрагмента речи Беглова. Глава города говорил ветеранам, что Резник на заседании ЗакСа якобы заявлял, что надо было сдать блокадный Ленинград врагам. В реальности Резник говорил об отсутствии свободы слова в городских СМИ и плохой уборке улиц, а также, что Беглов не подходит Петербургу. Ни слова о сдаче Ленинграда на заседании, где присуствовал Беглов, политик не произнес.

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