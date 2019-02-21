Амосов опроверг слухи о своей готовности участвовать в губернаторских выборах

Участник "Движения демократического обновления" и член фракции "Яблока" в ЗакСе Михаил Амосов сообщил ЗАКС.Ру, что в его планы не входит участие в выборах губернатора Петербурга.

Ранее в одном из своих опросов ВЦИОМ включил Амосова в список возможных кандидатов. Депутат сказал, что узнал об этом от приятеля, ему было приятно, но возможностей влиться в избирательную гонку он пока не видит.

"Многие мои друзья считают, что было бы правильно, если бы я участвовал. Но я боюсь, что трудности на пути участника избирательной кампании слишком велики. Мне необходимо собрать 75 тысяч подписей горожан, а затем подписи муниципальных депутатов. Как преодолеть эти два препятствия? Второе вообще непреодолимо без участия высших сил", - прокомментировал Амосов.

Амосов признался, что, когда он баллотировался в губернаторы в 2003 году, сбор подписей и ведение избирательной кампании отнимали очень много времени, сил и средств.

Ранее о желании и готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора заявили Борис Вишневский, Михаил Машковцев, Красимир Врански и Максим Шевченко.

Сергей Еремеев

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