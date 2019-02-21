"Мемориал" заявил в полицию о хулиганстве после срыва показа фильма "Праздник"

Представители правозащитного общества «Мемориал» просят полицию возбудить дело о хулиганстве из-за срыва показа фильма Алексея Красовского «Праздник», передает «МБХ медиа» со ссылкой на исполнительного директора «Мемориала» Елену Жемкову.

По словам Жемковой, правозащитники считают, что «проникновение в частное помещение, попытка срыва мероприятия, угроза людям гаечным ключом и баллончиками, агрессивными толканиями, классифицируются как мелкое хулиганство». «Очень надеемся, что реакция полиции будет», - подчеркнула представитель «Мемориала».

Накануне злоумышленники сорвали показ фильма «Праздник» в «Мемориале», когда правозащитники собирались обсудить несколько фрагментов ленты. Среди провокаторов был активист движения SERB Гоша Тарасевич. Злоумышленники пришли уже после начала мероприятия и начали кричать, в итоге организаторы прекратили сеанс и вызвали полицию. Полицейские провокаторов не задержали, ограничившись лишь беседой.

Фильм «Праздник» был выложен на YouTube 3 января с и того момента набрал более миллиона просмотров. Картина рассказывает о том, как привилегированная семья празднует Новый год в Ленинграде 1941 – 1942 годов без кухарки и умений готовить курицу. Ленту позиционируют как «черную комедию про блокадный Ленинград». Среди актеров – Ян Цапник, Алена Бабенко, Павел Табаков и другие.