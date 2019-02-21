Волна "минирований" в Петербурге затронула Эрмитаж и Новую Голландию Волна сообщений об угрозе минирования на шестой день затронула Эрмитаж, посетителей выводят наружу, сообщил очевидец в Telegram-канале «Протестный Петербург». По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте», за последний час эвакуированы Новая Голландия, клиническая больница РЖД, Елизаветинская больница, Бумажная фабрика Гознака, петербургский филиал Финансового университета, СПбГИК, СПбГАСУ, РГГМУ, Консерватория имени Римского-Корсакова, ПГУПС, ИТМО, МФЦ на Придорожной аллее и улице Веденеева. На улицу вышли ученики школ №№ 247, 619, 590, 148, 515, 129, 291, 242, 391, Акушерского колледжа и Колледжа туризма. Накануне из-за угроз минирования на улицу вывели посетителей десятка торговых центров, нескольких больниц и вузов, «Невской ратуши». Угрозы о якобы заложенных в зданиях бомбе рассылаются по электронной почте от имени «Владимира Путина», в некоторых письмах от руководства объектов требуют 500 тысяч рублей. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен