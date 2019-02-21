В споре таксистов с Пулково УФАС заняло сторону аэропорта

Петербургские антимонопольщики признали необоснованными 17 поступивших к ним жалоб на новые правила проезда автомобилей на территории аэропорта Пулково, сообщается на сайте ведомства.

Новые условия лишают водителей права бесплатного повторного подъезда к центральному пассажирскому терминалу раньше, чем 30 минут до выезда из этой зоны. Теперь за эту возможность нужно платить 700 рублей.

УФАС не видит в нововведении нарушения законодательства и обращает внимание на то, что никто из жалующихся перевозчиков не пытался в индивидуальном порядке заключить с компанией, владеющей аэропортом (ООО "Воздушные ворота северной столицы"), договор о бесплатном или льготном пребывании на его территории.

Данные, которыми оперирует УФАС, гласят, что 15-минутного интервала для таксистов вполне должно хватать с учетом увеличившейся пропускной способности Пулково.