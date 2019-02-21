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16:50

Невзоров ждет, что борьба с феминизмом приведет Милонова в женскую баню

Несостоявшийся визит депутата Государственной думы Виталия Милонова в феминистский коворкинг отметил среди важных событий февраля публицист Александр Невзоров. По мнению последнего, избранный от Петербурга парламентарий совершенно напрасно забыл сделать грим и прикинуться женщиной для того, чтобы его пустили. Однако же, Невзоров не теряет надежды и ждет более решительного и громкого шага от своего земляка.

Ему надо проникнуть в женскую баню и выяснить, нет ли там какого-то очага феминизма. Потом он расскажет всем, что происходит в женских банях. 

Александр Невзоров - о Виталии Милонове

Кроме того, на "Эхе Москвы" публицист выразил саркастическое восхищение свежей инициативой депутата, предложившего готовить женщин к браку при помощи церковного обучения.

Милонову отказали в посещении досугового заведения "Симона" днем 11 февраля: в недавно открывшемся заведении не предусмотрено нахождение мужчин.

Позже проникнуть внутрь удалось загримировавшемуся корреспонденту петербургского интернет-издания "Фонтанка.ру", который свои впечатления изложил в специальном репортаже.



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17:41    
Невзоров не в теме: Милонов давно ходить исключительно в женски[цензура]и - в мужские это чудило не пускают!

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