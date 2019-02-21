18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости

17:40

Суд признал незаконным разрешение на строительство дома на Светлановском,15

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконном разрешение на строительство 25-этажного жилого дома на месте детского сада на Светлановском проспекте, 15, сообщили в объединенной пресс-службе городского суда.

Административный иск к Госстройнадзору подали несколько градозащитников. Суд обязал Госстройнадзор отменить разрешение на строительство и в качестве меры предварительной защиты приостановил действие до вступления решения в законную силу.

Разрешение на строительство 25-этажного жилого дома было выдано в 2016 году. Застройщик – ООО «Корпорация ЛЭК Истейт» - собирался построить дом со встроенными помещениями,  детским садом и подземной автостоянкой. Затем Госстройнадзор отменял разрешение, поскольку участок попадал в защитную зону объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта». Но в 2018 году строительство признали законным.

Местные жители выступали против застройки территории детского сада, они просили сохранить сад. Врио губернатора Александр Беглов сообщал, что комитеты по строительству и по инвестициям, а также администрации Красносельского и Фрунзенского районов проект не одобрили.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.

Нет высказываний. Добавить высказывание



Рейтинг персон

Опрос:
Глав Центрального, Василеостровского и Красносельского районов отправили в отставку из-за плохой уборки снега. Справедливо ли это решение?

Да
Нет
Нужно было наказывать других чиновников

Все новости:

19:25 РКН составил административный протокол на Twitter

19:01 Петербуржцы смогут проголосовать за своего кандидата в губернаторы в Москве

18:59 Участника акции "Путин едет на пенсионерах" заподозрили в незаконном хранении оружия

18:46 ЗакС за граффити и против пива на футболе

18:31 На выборах президента насчитали на сотни избирателей меньше официальных данных

18:26 Памфилова заявила о намерении «стоять насмерть» и не допустить «досрочку» в Петербурге

18:25 Беглов наградил Всеволода Беликова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени   1

17:58 Врански рассказал о своей предвыборной кампании

17:52 Суд отказал Исмаилову в иске к "Росбалту" на миллион рублей

17:40 Суд признал незаконным разрешение на строительство дома на Светлановском,15

17:20 Володин хочет публиковать на сайте ГД сомнительные заявления депутатов с комментариями

17:18 Шлосберг рассказал об анонимных записках с угрозой физической расправы   1

16:50 Невзоров ждет, что борьба с феминизмом приведет Милонова в женскую баню   1

16:20 Лимонова не устроила суть президентского послания Федеральному собранию

15:44 Защитники домов на Тележной проведут флешмоб

Предыдущие новости

Регионы

–екламный блок RTB загружаетс¤

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.