Суд признал незаконным разрешение на строительство дома на Светлановском,15

Куйбышевский суд Петербурга признал незаконном разрешение на строительство 25-этажного жилого дома на месте детского сада на Светлановском проспекте, 15, сообщили в объединенной пресс-службе городского суда.

Административный иск к Госстройнадзору подали несколько градозащитников. Суд обязал Госстройнадзор отменить разрешение на строительство и в качестве меры предварительной защиты приостановил действие до вступления решения в законную силу.

Разрешение на строительство 25-этажного жилого дома было выдано в 2016 году. Застройщик – ООО «Корпорация ЛЭК Истейт» - собирался построить дом со встроенными помещениями, детским садом и подземной автостоянкой. Затем Госстройнадзор отменял разрешение, поскольку участок попадал в защитную зону объекта культурного наследия «Больница Ольгинского приюта». Но в 2018 году строительство признали законным.

Местные жители выступали против застройки территории детского сада, они просили сохранить сад. Врио губернатора Александр Беглов сообщал, что комитеты по строительству и по инвестициям, а также администрации Красносельского и Фрунзенского районов проект не одобрили.

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