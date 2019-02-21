Суд отказал Исмаилову в иске к "Росбалту" на миллион рублей

Смольнинский суд Петербурга отказал в удовлетворении иска предпринимателя Тельмана Исмаилова к информагентству «Росбалт», сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Исмаилов требовал от издания и журналистов в общей сложности миллион рублей и опровержения сведений из семи публикаций. По мнению предпринимателя, семь статей «Росбалта» содержат «заведомо ложную информацию», поданную в оскорбительной для него форме. Суд отказал в удовлетворении требований в полном объеме.

Тельман Исмаилов был заочно арестован Басманным судом Москвы в 2016 году по обвинению в заказном убийстве двух его коллег по цеху. Предпринимателя объявили в международный розыск. По тому же делу заочно арестован один из его братьев, второго брата заключили под стражу. Они находятся в статусе подозреваемых в причастности к убийствам.