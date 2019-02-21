Беглов наградил Всеволода Беликова орденом "За заслуги перед Отечеством" первой степени

На съезде Совета муниципальных образований побывал врио губернатора Александр Беглов и вручил многолетнему главе этого органа, Всеволоду Беликову, орден "За заслуги перед Отечеством" первой степени, передает официальный сайт Смольного. На мероприятии также присутствовал спикер городского парламента Вячеслав Макаров.

"Жители Петербурга ждут перемен к лучшему. Мы должны вместе работать над созданием комфортной городской среды, не только в центре, но и в новых районах. У каждого из нас есть кредит доверия, и мы обязаны его оправдать", - сказал в своем выступлении перед муниципалами Беглов.

Заметив, что любить город является обязанностью петербуржца, врио губернатора раздал грамоты всем собравшимся в культурно-досуговом центре с характерным названием "Московский" главам муниципальных советов.

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