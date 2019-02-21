Памфилова заявила о намерении «стоять насмерть» и не допустить «досрочку» в Петербурге

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова выступила против проведения досрочного голосования в Петербурге на выборах в 2019 году. Такое заявление она сделала 21 февраля на встрече с наблюдателями и представителями партий, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Памфилова сообщила, что «есть происки, есть попытки» провести досрочные выборы, но она будет «стоять насмерть», чтобы этого не допустить. По мнению председателя ЦИК, досрочные выборы проводить ни в коем случае нельзя.

Ее поддержал председатель петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко. Он отметил, что форма досрочных выборов является неприемлемой.

Процедурой "досрочки" в 2014 году в округах воспользовались примерно по 28 процентов от числа избирателей, однако, как считают наблюдатели, при таком голосовании является нормой количество избирателей в пределах одного процента. В 2016 году эту практику отменили, но, как писал ЗАКС.Ру, в политической среде многие опасаются, что перед новой муниципальной кампанией ее могут вернуть. В частности, против возвращения досрочного голосования выступают лидер фракции Партии роста в Законодательном собрании Оксана Дмитриева и глава петербургских эсеров Марина Шишкина.

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