На выборах президента насчитали на сотни избирателей меньше официальных данных

«Наблюдатели Петербурга» изучили видеозаписи с избирательных участков на выборах президента 2018 года и выяснили, что по их подсчетам, расхождения в количестве проголосовавших с официальным данными измеряется сотнями, пишет «Фонтанка.ру»,

Огромное количество видео наблюдателями помог пересмотреть алгоритм московского проекта «Считайте сами». Программа позволяет ускорить видео в десятки раз, когда у избирательной урны никого нет, и замедлить скорость воспроизведения до базовой, когда к урне кто-то подходит. Пока активисты просмотрели видео почти с 40 участков: всего 18 марта 2018 года, в день выборов, запись велась почти в 2 тысячах УИКов.

Оказалось, что явка, определенная по видео, совпала с официальной лишь на четверть, сообщили «Наблюдатели Петербурга». «По остальным обнаружены расхождения в сотни бюллетеней. То есть реально в сотни: 200 – 300 – 400 – 500», - сказали представители движения.

Одно из самых больших расхождений заметили на УИК № 482 в Калининском районе, где записали явку 1876 человек (85%): активисты насчитали там как минимум на 500 проголосовавших меньше, чем по официальным данным. В еще одном УИКе, № 455, заметили, что девушка и парень опустили в урну по несколько бюллетеней. «Наблюдатели» опознали их как секретаря комиссии Юлию Кунь и председателя комиссии Андрея Сокиркина.

В Петроградском районе на видео с УИК № 1613 заметили, что мужчина в оливковой куртке за день пришел голосовать на участок как минимум трижды. На видео с УИК № 334 Выборгского района дважды заметили одну и ту же девушку, а в УИК № 2008 в Пушкинском районе 15 минут не было света: явка там расходится на 200 голосов. Схожие моменты наблюдатели фиксировали почти на каждом участке, где разошлись данные о явке.

По официальным данным, явка на выборах президента в Петербурге составила 63,87%. Свои подсчеты представлял штаб Алексея Навального. Сторонники политика стояли на участках со счетчиком в руках и отчитывались о явке в 53%.

Наблюдатели продолжат изучать видео с выборов. Они заявили, что хотят проверить масштаб фальсификаций прошлого года и понять, «каким образом оперативно выявлять и пресекать подобные фальсификации в сентябре 2019 года», на губернаторских и муниципальных выборах.