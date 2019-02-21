Участника акции "Путин едет на пенсионерах" заподозрили в незаконном хранении оружия

В отношении активиста Владимира Иванютенко возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК РФ (незаконное хранение оружия), передает «ОВД-Инфо» со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова.

По словам Идрисова, часть статьи неизвестна. Сейчас Иванютенко находится в Невском суде Петербурга, ему избирают меру пресечения. Активисту не дали связаться с адвокатом по соглашению, суд отказался прервать заседание, чтобы дождаться защитника.

До этого Иванютенко не могли найти с 19 февраля, перед этим к нему приходили люди в штатском, представившиеся сотрудниками Центра «Э». Активиста арестовывали в сентябре 2018 года за акцию «Путин едет на пенсионерах», признав виновным в нарушении ч. 8 ст. 20.2 КоАП (повторное нарушение правил проведения митинга).

В 2017 году на Иванюшенко напал человек с ножом. Спустя год активист заявил о сходстве нападавшего с информатором «Новой газеты» Валерием Амельченко, заявлявшем, что работает на связанных с миллиардером Евгением Пригожиным людей.