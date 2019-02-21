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19:01

Петербуржцы смогут проголосовать за своего кандидата в губернаторы в Москве

Жители Петербурга, не имеющие возможности присутствовать в городе во время сентябрьских выборов, смогут проголосовать в Москве. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с участниками выборов в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Памфиловой, в рамках пилотного проекта по цифровым участкам в Москве будут созданы 30 таких точек. В них петербуржцы смогут проголосовать во время выборов в сентябре.

При успешном проведении пилотного запуска, цифровые участки распространят по другим регионам. Это должно произойти к 2021 году, заявила Памфилова.

Выборы губернатора Петербурга запланированы на 8 сентября. О желании и готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора заявили Борис Вишневский, Михаил Машковцев, Красимир Врански и Максим Шевченко. Врио губернатора Александр Беглов пока о своих намерениях на избирательную кампанию не сообщал

 



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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