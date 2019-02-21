Петербуржцы смогут проголосовать за своего кандидата в губернаторы в Москве

Жители Петербурга, не имеющие возможности присутствовать в городе во время сентябрьских выборов, смогут проголосовать в Москве. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с участниками выборов в Петербурге, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

По словам Памфиловой, в рамках пилотного проекта по цифровым участкам в Москве будут созданы 30 таких точек. В них петербуржцы смогут проголосовать во время выборов в сентябре.

При успешном проведении пилотного запуска, цифровые участки распространят по другим регионам. Это должно произойти к 2021 году, заявила Памфилова.

Выборы губернатора Петербурга запланированы на 8 сентября. О желании и готовности участвовать в сентябрьских выборах губернатора заявили Борис Вишневский, Михаил Машковцев, Красимир Врански и Максим Шевченко. Врио губернатора Александр Беглов пока о своих намерениях на избирательную кампанию не сообщал.

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