Послание Путина Федеральному собранию стало самым непопулярным за последние годы

Последнее послание главы государства Федеральному собранию, которое 20 февраля ретранслировали 5 федеральных телеканалов, оказалось самым неинтересным зрителям за последние годы, передает "Коммерсант", ссылаясь на данные центра Mediascope.

Выступление Владимира Путина показывали по "Первому каналу", "России 1", "России 24", "Москве 24" и телеканалу "360". Его посмотрели лишь 5,9% москвичей (около 870 тысяч человек), что стало самым низким показателем с 2013 года. До этого процент тех, кто в качестве досуга выбрал для себя просмотр послания, держался на отметке 7-9%. Рекордным был лишь 2014 год - постфактум присоединения Крыма к России.

Эксперты связывают непопулярность послания с общим снижением рейтинга власти на фоне падения реальных доходов населения, повышения налогов и пенсионной реформы.

Президент, напомним, обращаясь к Федеральному собранию, "львиную долю" своего спича посвятил милитаристской теме, вопросам экологии и науки - в последнем случае особенно сделав упор на технологии искусственного интеллекта; сделал ряд замечаний на социальную тематику, а также напомнил чиновникам о важности уважения простых людей.