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9:55

Минувшим днём из-за "Володи" и "Обамы" были эвакуированы 46 тысяч человек

Некто, на письме переквалифицировавшийся из "Владимира Путина" и "Володи" в "Барака Хуссейна Обаму", заставил накануне, 21 февраля, выйти на улицы более 46 тысяч человек, передает "Фонтанка".

Помимо прочего, у лжеминёра сменился и "ареал" интересов: вчера помимо метро, ТЦ, школ, больниц и административных зданий, полиция вынужденно проверила безопасность 300 петербургских мостов. Всего эвакуированы были 205 объектов.

Массовые сообщения о минировании того или иного здания в Петербурге (чаще всего речь идет о торговых комплексах, популярных сетях общественного питания и социальных учреждениях) продолжают поступать уже почти неделю. На шестой день угроз авторы сообщений начали слать письма от имени экс-президента США Барака Обамы. Текст остался прежним: авторы угрожают, что в здании якобы заложена бомба, которую невозможно обнаружить, напоминают о ст. 205.6 УК РФ (Несообщение о преступлении) и требуют от организаций по 500 тысяч рублей за исключение электронного адреса из рассылки.

На данный момент угроза взрыва нигде не подтвердилась.

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12:53    
Практически у КАЖДОЙ станции метро мигранты "под крышей" торгуют левыми симками, с которых кому-то удобно делать эти вредные звонки. Но кому-то в органах выгодно быть "слепым" и поэтому торговля процветает и нелегалы ничего и никого не боятся.  Позор таким правоохранителям. А мы платим за  эти тысячи ложных выездов и эвакуаций. Надоело! Хватит! Пора напомнить, что такая вялая "работа" и опекание незаконной торговли нас не устраивает.

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