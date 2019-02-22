В День защитника Отечества в Петербурге дадут праздничный салют

Руководитель Министерства обороны Сергей Шойгу распорядился, чтобы во всех крупных городах России по случаю 23 февраля - Дня защитника Отечества - был дан праздничный салют. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

"Произвести 23 февраля в 21:00 по местному времени тридцатью холостыми залпами артиллерийских орудий и пусками фейерверочных изделий салютных установок в соответствии с нормами расхода боеприпасов и фейерверочных изделий", - сказано в тексте приказа.

Артиллерийские салюты с привлечением воинских частей будут произведены в Москве (на 16 площадках), Петербурге, Волгограде, Керчи, Мурманске, Новороссийске, Севастополе, Смоленске, Туле и других российских городах.

"Этот по праву ставший всенародным праздник объединяет всех, кто посвятил свою жизнь ратной службе, кому небезразлична судьба страны, для кого защита Родины - это дело чести", - прокомментировал событие Сергей Шойгу.