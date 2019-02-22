Памфилова: Город достоин чистой предвыборной кампании

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Петербург достоин проведения «чистой» и «прозрачной» предвыборной кампании. Такое заявление она сделала в приветственном слове на заседании Совета председателей избирательных комиссий субъектов России 22 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Памфилова надеется, что власть в городе не позволит никакого административного и неправомерного вмешательства в выборы. При этом, она отметила, что продолжит обсуждение проблемных моментов.

- Я уверена, что мы еще то, что касается Санкт-Петербурга, посмотрим. Вчера обсуждали, что надо где почистить, поправить, чтобы избирательная система города была во всеоружии, и чтобы у жителей предстоящие выборы вызывали максимальное доверие.

Также председатель ЦИК выразила надежду, что досрочное голосование в городе не пройдет. Врио губернатора Александр Беглов заявил, что разделяет эту точку зрения.

- Мы с вами едины в этом мнении абсолютно, - добавил временный глава города.

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