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10:33

Памфилова: Город достоин чистой предвыборной кампании

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что Петербург достоин проведения «чистой» и «прозрачной» предвыборной кампании. Такое заявление она сделала в приветственном слове на заседании Совета председателей избирательных комиссий субъектов России 22 февраля, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

Памфилова надеется, что власть в городе не позволит никакого административного и неправомерного вмешательства в выборы. При этом, она отметила, что продолжит обсуждение проблемных моментов.

- Я уверена, что мы еще то, что касается Санкт-Петербурга, посмотрим. Вчера обсуждали, что надо где почистить, поправить, чтобы избирательная система города была во всеоружии, и чтобы у жителей предстоящие выборы вызывали максимальное доверие.

Также председатель ЦИК выразила надежду, что досрочное голосование в городе не пройдет. Врио губернатора Александр Беглов заявил, что разделяет эту точку зрения.

- Мы с вами едины в этом мнении абсолютно, - добавил временный глава города.



В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.

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13:55    
иллюзион однако - протоколы ужо составлены ОСТАОСЬ ЗАКОРЮЧКИ ПОСТАВИТЬ

13:13    
Голосуй, не голосуй...

13:10    
Как в Приморье???

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